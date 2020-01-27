В Совфеде не оценили идею закрыть границы с Китаем из-за коронавируса
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что ситуация с коронавирусом в КНР не настолько критична, чтобы закрывать границу.
По его словам, Роспотребнадзор делает все возможное для выявления заболевших граждан.
«На мой взгляд, ситуация не столь критичная, чтобы закрывать границы с КНР», — передает «РИА Новости» его слова.
Рязанский отметил, что за такой короткий промежуток времени закрыть объем перемещения граждан из Китая очень сложно.
«Роспотребнадзор уже ввел дополнительные меры контроля за приезжающими в Россию гражданами КНР, в том числе за группами туристов. Думаю, Роспотребнадзор справится», — сказал он.
Также Рязанский обратил внимание на то, что сейчас уже разрабатывается вакцина против нового вируса.
Ранее Роспотребнадзор Татарстана дал рекомендации по профилактике коронавируса.ОбществоВластьМедицина
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым