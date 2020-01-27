В Совфеде не оценили идею закрыть границы с Китаем из-за коронавируса

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что ситуация с коронавирусом в КНР не настолько критична, чтобы закрывать границу.

По его словам, Роспотребнадзор делает все возможное для выявления заболевших граждан.

«На мой взгляд, ситуация не столь критичная, чтобы закрывать границы с КНР», — передает «РИА Новости» его слова.

Рязанский отметил, что за такой короткий промежуток времени закрыть объем перемещения граждан из Китая очень сложно.

«Роспотребнадзор уже ввел дополнительные меры контроля за приезжающими в Россию гражданами КНР, в том числе за группами туристов. Думаю, Роспотребнадзор справится», — сказал он.

Также Рязанский обратил внимание на то, что сейчас уже разрабатывается вакцина против нового вируса.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана дал рекомендации по профилактике коронавируса.