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В Казани открылась выставка «Пророки и Холокост» — видео

22:45, 27.01.2020
В Казани открылась выставка «Пророки и Холокост» — видео
Фото: скриншот

В Казани в рамках Международного Дня памяти жертв Холокоста и 75-летия освобождения советскими войсками концлагеря Аушвиц открылась выставка «Пророки и Холокост», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Мероприятие открылось в Доме дружбы народов. Московский художник-иллюстратор Лилия Ратнер посвятила серию рисунков эпизодам из Ветхого завета.

В центре сюжета оказались библейские пророки, которые попали в концлагерь.

Еще один способ погрузиться в историю — спектакль «Мальчики» по роману писателя «Джона Бойна». Он повествует о дружбе немецкого мальчика Бруно и девятилетнего заложника Освенцима Шмуэля.

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