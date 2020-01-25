Голы Тарасова и Зуева помогли «Рубину» победить «Слован»

«Рубин» в контрольном матче на сборах в Турции обыграл словацкий «Слован» (2:1).

Казанцы открыли счет в самом конце первого тайма, после подачи с углового в исполнении Йевтича мяч в сетку ворот словаков отправил Тарасов. Во второй половине игры соперник вернул на табло ничейный счет, однако Зуев принес победу «Рубину».

Отметим, что за казанцев в этом матче дебютировали новички Самошников, Йевтич и Бакаев, а Тарасов провел игру на позиции центрального защитника.

«Рубин» Россия — «Слован» Словакия — 2:1 (1:0)

Голы «Рубина»: 1:0 — Тарасов (41), 2:1 — Зуев (79).

«Рубин» (1-й тайм): Ив. Коновалов, Степанов, Старфельт, Тарасов, Данченко, Иг. Коновалов, Подберезкин, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич, Марков.

«Рубин» (2-й тайм): Ив. Коновалов, Степанов, Старфельт, Агапов, Самошников, Закиров, Башкиров, Бакаев, Макаров, Зуев, Кварацхелия.

Дмитрий Тарасов забивает после подачи углового

Голевая передача на счету Дарко Йевтича pic.twitter.com/5QeIewThY6 — «Рубин» Казань (@fcrk) January 25, 2020