Сегодня в Татарстане ожидается сильное похолодание и до -14 градусов

Во вторник, 28 января, в Татарстане ожидается облачная погода c прояснениями, сильное похолодание. Днем преимущественно без осадков. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -9°С до -14°С, в восточных районах до -19 С. В Казани возможно от -12°С до -14°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -15°С до -19°С.

