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Аналитический центр при правительстве возглавил офицер из ФСО, который охранял объекты Универсиады в Казани

16:56, 27.01.2020
Аналитический центр при правительстве возглавил офицер из ФСО, который охранял объекты Универсиады в Казани
Фото: ac.gov.ru

Новым руководителем Аналитического центра стал заместитель начальника управления федеральной службы охраны (ФСО) Константин Калинин.

Предыдущий руководитель, Владислав Онищенко, перешел на должность первого зама, говорится в сообщении центра.

Как сообщает РБК, Калинин участвовал в организации охраны объектов Универсиады в Казани в 2013 году и получил за это награду Татарстана «За доблестный труд».

ОбществоВласть Татарстан
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