Аналитический центр при правительстве возглавил офицер из ФСО, который охранял объекты Универсиады в Казани
Новым руководителем Аналитического центра стал заместитель начальника управления федеральной службы охраны (ФСО) Константин Калинин.
Предыдущий руководитель, Владислав Онищенко, перешел на должность первого зама, говорится в сообщении центра.
Как сообщает РБК, Калинин участвовал в организации охраны объектов Универсиады в Казани в 2013 году и получил за это награду Татарстана «За доблестный труд».ОбществоВласть Татарстан
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