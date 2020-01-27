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В России задержали японца, собиравшего секретные данные

15:33, 27.01.2020
В России задержали японца, собиравшего секретные данные
Фото: ru.wikipedia.org

Во Владивостоке задержали поданного Японии, пытавшегося получить секретные данные о российском военном потенциале.

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