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Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявок на маткапитал

17:54, 25.01.2020
Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявок на маткапитал
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству сократить сроки рассмотрения заявлений граждан о распоряжении средствами материнского капитала.

Срок исполнения поручения 31 июля 2020 года.

Кабмину поручено обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на «сокращение сроков рассмотрения заявлений граждан о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала», в том числе за счёт «организации электронного взаимодействия» между территориальными органами ПФР и кредитными организациями, которые предоставляют льготные ипотечные жилищные кредиты семьям с детьми, пишет RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Ранее сообщалось, что в Татарстане семья из двух работающих человек при среднем доходе в 75,4 тыс. рублей и цене двухкомнатной квартиры в 3,9 млн рублей при получении увеличенного материнского капитала в 616,6 тыс. рублей закроет ипотеку за 9 лет и 1 месяц.

Уже известно, что оформить материнский капитал за первого ребенка можно будет в марте — апреле этого года.

Общество
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