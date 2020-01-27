Новости общества

14:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Шадриков опроверг свой переход на должность главы Чувашии

13:54, 27.01.2020
Шадриков опроверг свой переход на должность главы Чувашии
Фото: realnoevremya.ru

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков опроверг информацию, что он займет должность главы Чувашии.

«Я с глубоким уважением отношусь к народу Чувашской Республики. Однако все разговоры о моем назначении главой соседнего региона — не более чем домыслы. Я продолжаю трудиться в родном Татарстане в команде Рустама Нургалиевича», — цитирует его «Татар-информ».

Напомним, в октябре прошлого года сообщалось, что глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост до выборов 2020 года. Одним из его возможных преемников называют Шадрикова. В последнее время слухи о новом назначении главы Минэкологии РТ возникли на фоне скандала с Игнатьевым.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров