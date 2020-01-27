Шадриков опроверг свой переход на должность главы Чувашии

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков опроверг информацию, что он займет должность главы Чувашии.



«Я с глубоким уважением отношусь к народу Чувашской Республики. Однако все разговоры о моем назначении главой соседнего региона — не более чем домыслы. Я продолжаю трудиться в родном Татарстане в команде Рустама Нургалиевича», — цитирует его «Татар-информ».

Напомним, в октябре прошлого года сообщалось, что глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост до выборов 2020 года. Одним из его возможных преемников называют Шадрикова. В последнее время слухи о новом назначении главы Минэкологии РТ возникли на фоне скандала с Игнатьевым.