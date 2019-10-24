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СМИ: главой Чувашии может стать министр экологии Татарстана

17:56, 24.10.2019
СМИ: главой Чувашии может стать министр экологии Татарстана
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост до выборов 2020 года. Одним из его возможных преемников называют министра экологии Татарстана Александра Шадрикова.

Такой вариант рассматривается в окружении самого Игнатьева, пишет «Правда ПФО» со ссылкой на несколько источников. По версии газеты, татарстанский министр близок к президенту Чувашского национального конгресса Николаю Угаслову.

«Он по национальности чуваш, прекрасно владеет родным языком, имеет налаженные связи с элитой республики», — отмечает издание.

Напомним, что одним из кандидатов на должность главы Чувашии также называли руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина. Кроме того, в числе возможных претендентов фигурируют депутаты Госдумы Олег Николаев и Николай Малов.

ОбществоВласть Татарстан
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