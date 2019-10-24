СМИ: главой Чувашии может стать министр экологии Татарстана

Глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост до выборов 2020 года. Одним из его возможных преемников называют министра экологии Татарстана Александра Шадрикова.

Такой вариант рассматривается в окружении самого Игнатьева, пишет «Правда ПФО» со ссылкой на несколько источников. По версии газеты, татарстанский министр близок к президенту Чувашского национального конгресса Николаю Угаслову.

«Он по национальности чуваш, прекрасно владеет родным языком, имеет налаженные связи с элитой республики», — отмечает издание.

Напомним, что одним из кандидатов на должность главы Чувашии также называли руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина. Кроме того, в числе возможных претендентов фигурируют депутаты Госдумы Олег Николаев и Николай Малов.