Тренер «Ак Барса»: «Матч с «Трактором» будет тяжелый — сейчас все мотивированы»

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко рассказал о подготовке команды к игре против «Трактора» и состоянии травмированных хоккеистов.

— «Трактор» — очередной наш соперник, мы готовимся, знаем, насколько тяжелой последняя игра с ними получилась: проигрывали 0:3, хорошо, что команда в третьем периоде прибавила и выиграла матч. Простой игры не будет, как и с любым другим соперником. И с Екатеринбургом прошлый матч был тяжелый, тут много факторов — сейчас все мотивированы в каждой игре, будет очень тяжело.

— У «Трактора» остались только теоретические шансы на плей-офф. В чем их мотивация?

— Шанс, хоть и теоретический, есть всегда. Хоккеисты у них выходят играть за команду, за клуб — играют дома, при своих трибунах. Плюс будут наши болельщики — хочу сказать спасибо за поддержку в Екатеринбурге, это очень приятно, они нам всегда очень помогают. Ребята чувствуют эту поддержку и заботу, с которой болельщики так трепетно относятся к команде. Как бы мы ни играли, не всегда это кому-то нравится, кому-то не нравится, но самое главное — что есть люди, которые нас поддерживают, и за это им большое спасибо.

— Как обстановка в команде? Утренняя подготовка к игре получилась немного скомканной.

— Нет, ничего скомканного, у нас все по плану. Мы тренировались вчера, а сегодня запланировали 10—15 минут на раскатку — прокатиться, почувствовать лед. Это потому, что у нас четвертая игра через день, нужна свежесть. В таком графике тяжело. Но через день у нас и пятая игра будет, это тоже надо учитывать.

— Какие свежие новости из команды?

— Все готовятся, травмированные ребята работают — и Педан, и Фисенко, и Тихонов, и Санников. Викстранд в строю, но он сегодня играть не будет, готовится, работает — вылечился. Травмы, болезни — это все неизбежно: кто-то об этом кричит, кто-то об этом не говорит. Мы спокойно работаем, у нас есть молодежь, которая всегда готова влиться в коллектив и помочь. Мы тоже за ними смотрим, следим, у каждого есть шанс. Сегодня Марушев, например, попал в заявку, — приводит слова Горбенко пресс-служба клуба.

Матч регулярного первенства КХЛ между «Трактором» и казанским «Ак Барсом» пройдет сегодня в Челябинске. Начало встречи — в 17.00 по мск.