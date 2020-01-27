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В Казани и других городах России наблюдается сбой в работе почтового сервиса Mail.ru

12:02, 27.01.2020
В Казани и других городах России наблюдается сбой в работе почтового сервиса Mail.ru
Фото: скриншот

Пользователи сообщили о проблемах в работе почтового сервиса «Почта Mail.ru».

Согласно данным Downdetector, около 61% пожаловавшихся на проблемы пользователей о сбоях в работе почты, у 26% не работает его сайт, еще 11% испытывают проблемы со входом.

Сбои наблюдаются в Казани, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге и в других городах России.

Общество Татарстан
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