Число жертв коронавируса превысило 80 человек

В Китае количество погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, достигло 80 человек. Сутки назад сообщалось о 56 погибших, таким образом, число жертв вируса возросло в полтора раза.

20 человек умерли в течение нескольких часов в китайской провинции Хубэй, где в городе Ухань началась вспышка эпидемии.

Как добавляет Reuters, всего диагноз подтвержден более чем у 2,7 тысячи человек в разных странах мира, однако большинство заболевших находятся в Китае.

Напомним, в Казани 12 человек госпитализировали с подозрением на вызванную коронавирусом пневмонию, однако ни у кого диагноз не подтвердился.