Число прибывших их Китая казанцев с подозрением на коронавирус возросло до 12

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У 12 жителей Казани, прибывших в эти выходные из Китая, заподозрили наличие коронавируса из-за характерных симптомов. Ранее сообщалось только о четырех заболевших.

При этом, как сообщил сегодня начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, ни одно из подозрений не подтвердилось. У 10 казанцев диагностировали обычную ОРВИ, еще у двоих — острую кишечную инфекцию.

Жаворонков добавил, что со всеми пассажирами, прилетающими из Китая, в аэропорту проводится беседа с целью выяснить наличие симптомов, характерных для коронавируса.

Всего с начала года в аэропорту Казани обследовали более 28 тысяч человек на коронавирус.

