В Татарстане гражданам начнут платить за информацию о работе подпольных цехов по производству алкоголя

Госалкогольинспекция РТ введет в этом году выплаты гражданам за информацию о работе подпольных цехов по производству алкогольной продукции. Сумма премии составит 50 тыс. рублей, но ее можно будет получить только после возбуждения уголовного дела в отношении цеховиков, об этом сообщили на сегодняшней коллегии Госалкогольинспекции РТ.

По словам руководителя Госалкогольинспекции РТ Жаудата Ахметханова, за 2019 год гражданам было выплачено более 1 млн рублей за подтвердившуюся информацию о фактах нарушения производства и продажи спиртосодержащей продукции. Всего татарстанцы сообщили о более 3 тыс. таких фактов, подтвердились они в 736 случаях.

Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года в Татарстане на 4% (более 5,9 млн дал) выросло производство спирта и на 2% (более 9,9 млн дал) — производство алкогольной продукции.