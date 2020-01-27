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В банке «Зенит» официально сменился председатель правления

10:49, 27.01.2020
В банке «Зенит» официально сменился председатель правления
Фото: pixabay.com

Собрание акционеров подконтрольного «Татнефти» банка «Зенит» на внеочередном собрании 24 января приняло решение о прекращении с 25 января полномочий Олега Машталяра на посту председателя правления в связи с расторжением трудового договора. Он возглавлял банк с ноября 2017 года в период смены мажоритарного акционера и менеджмента.

Одновременно акционеры избрали и назначили Александра Тищенко на должность председателя правления банка. Решение вступит в силу после получения положительного ответа Центробанка и завершения реорганизации в форме присоединения ПАО «Спиритбанк» и АО «Банк Зенит Сочи» к «Зениту». До этого момента временное исполнение обязанностей предправления возложено на Михаила Степанова, говорится в сообщении банка.

Тищенко с сентября 2019 года занимает должность главного управляющего директора банка и отвечает за обновление корпоративной стратегии банковской группы «Зенит». Степанов в июле 2018 года был назначен на пост заместителя председателя правления, курирующего финансовый блок.

ЭкономикаБанки Татарстан
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