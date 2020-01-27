СМИ: предправления банка «Зенит» покинет свой пост в течение нескольких дней

Председатель правления подконтрольного «Татнефти» банка «Зенит» Олег Машталяр в ближайшие дни может покинуть свой пост, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в банковской сфере.

Уход Машталяра издание связывает с тем, что он выполнил свою роль антикризисного управляющего — улучшил кредитные портфель банка и привел его к положительным финансовым результатам. Официально информацию об отставке Машталяра в банке не прокомментировали.

Машталяр пришел на пост председателя правления банка «Зенит» вскоре после того, как «Татнефть» нарастила долю прямого владения в нем до 62,7%, к тому моменту банк несколько лет генерировал убытки. По итогам 2018 года банк вышел на положительный финансовый результат (прибыль в размере 0,2 млрд руб.).

По информации «Коммерсанта», место предправления временно займет нынешний зампред банка Михаил Степанов, но в дальнейшем постоянным главой банка станет Александр Тищенко — акционер этого банка и его главный управляющий директор с сентября 2019 года.

Банк «Зенит» подконтролен «Татнефти». В настоящее время идет процесс объединения кредитной организации с дочерними банками: в текущем году «Зенит» присоединит Липецккомбанк и «Девон-кредит», интеграция банка «Зенит Сочи» и Спиритбанка состоится в мае 2020 года

