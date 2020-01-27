Казань встала в девятибальных пробках
Этим утром, 27 января, затрудненность движения в Казани достигла 9 баллов по оценкам сервиса «Яндекс.Пробки». Возможной причиной заторов стал утренний снегопад.
Наиболее длинные заторы сервис зафиксировал на въездах в город со стороны Горьковского шоссе и Мамадышского тракта, а также в самом городе — на Сибирском тракте, улицах Космонавтов, Амирхана и 2-й Азинской.
Кроме того, в городе зафиксировано более 15 аварий в различных районах Казани. Так, сразу три ДТП произошло на улице Маршала Чуйкова.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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