Казань встала в девятибальных пробках

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Этим утром, 27 января, затрудненность движения в Казани достигла 9 баллов по оценкам сервиса «Яндекс.Пробки». Возможной причиной заторов стал утренний снегопад.

Наиболее длинные заторы сервис зафиксировал на въездах в город со стороны Горьковского шоссе и Мамадышского тракта, а также в самом городе — на Сибирском тракте, улицах Космонавтов, Амирхана и 2-й Азинской.

Кроме того, в городе зафиксировано более 15 аварий в различных районах Казани. Так, сразу три ДТП произошло на улице Маршала Чуйкова.