В Альметьевске произошел пожар в колледже физической культуры

Этой ночью произошел пожар в здании ГАПОУ «Альметьевский колледж физической культуры», расположенном по адресу: ул.Ризы Фахретдина, 5. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 00.37.

Пожар полностью ликвидировали к 01.17. Выяснилось, что горели строительные материалы в помещении раздевалки, которую переоборудовали под хранение стройматериалов на время ремонтных работ.

Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.