Прошедший концлагеря казанец поделился своими воспоминаниями

Казанец Анатолий Делов, в возрасте трех лет вместе с семьей оказавшийся в концлагере в Латвии, рассказал «Реальному времени» о том периоде. Он стал узником концлагеря в 1943 году и был освобожден советскими солдатами весной 1945-го.

— Помню, что у меня все время болели зубы и очень хотелось есть. Жевали траву, грелись у печи, которая стояла посреди барака. Там же кипятили воду, чтобы постирать. […] Еще помню, что как только в бараке появлялись санитары, меня прятали на втором ярусе. Он был для тех женщин, у которых умерли дети. Они жалели меня. Когда же мне не удавалось скрыться, санитары что-то делали, мне было больно. Наверное, забирали кровь — рассказал Делов.

Способных работать узников концлагеря, по его словам, уводили работать в поля. Сам Делов проживал с мамой и двумя сестрами 7 и 9 лет в женском бараке, его отца отделили от семьи и отправили в мужской барак.

Сегодня, 27 января, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста и 75-летняя годовщина освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). В Татарстане сегодня проживают 159 бывших несовершеннолетних узников фашизма, 84 из них — в Казани.

Подробное интервью Делова о концлагерях и послевоенном периоде — в материале «Реального времени».