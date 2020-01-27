В Казани образовались очереди на сдачу вторсырья

В минувшие выходные в Казани в двух крупных торговых центрах работал мобильный пункт приема вторичного сырья и одежды на переработку. Судя по сообщениям в социальных сетях, жителям города пришлось выстроиться в длинные очереди, чтобы сдать на переработку пластик в ТЦ «Мега» в воскресенье.

Пункт в «Меге» работал в ограниченный промежуток времени — с 10.00 до 14.00, при этом мусор на переработку должен был быть четко отсортирован. Участники акции отмечают, что наибольшая очередь образовалась на сдачу пластиковой тары.

Сам факт очередей пользователи восприняли скорее положительно, одобряя то, что большинство казанцев готовы сортировать мусор и сдавать его на переработку. Очереди обошлись без давок, в отличие от январской распродажи в «Карусели»