Скандально известная Агина Алтынбаева из Челнов назвала спасателей «недоделанными ослами»

Фото: Агина Алтынбаева

Скандально известная Агина Алтынбаева вновь опубликовала гневный отзыв. На этот раз ей не угодили сотрудники МЧС, которые приехали на вызов ловить в три часа ночи паука, который якобы покусал детей.

Многодетная мать рассказала, что увидела ночью на ребенке паука. Осмотрев ребенка, она поняла, что его покусал именно он и не нашла ничего лучше, как вызвать МЧС. Работой службой по спасению людей она осталась недовольна и опубликовала оскорбительный пост в соцсетях, назвав спасателей «недоделанными ослами» и заявив, что те посоветовали ей «найти мужика».