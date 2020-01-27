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Скандально известная Агина Алтынбаева из Челнов назвала спасателей «недоделанными ослами»

02:27, 27.01.2020
Скандально известная Агина Алтынбаева из Челнов назвала спасателей «недоделанными ослами»
Фото: Агина Алтынбаева

Скандально известная Агина Алтынбаева вновь опубликовала гневный отзыв. На этот раз ей не угодили сотрудники МЧС, которые приехали на вызов ловить в три часа ночи паука, который якобы покусал детей.

Многодетная мать рассказала, что увидела ночью на ребенке паука. Осмотрев ребенка, она поняла, что его покусал именно он и не нашла ничего лучше, как вызвать МЧС. Работой службой по спасению людей она осталась недовольна и опубликовала оскорбительный пост в соцсетях, назвав спасателей «недоделанными ослами» и заявив, что те посоветовали ей «найти мужика».

Справка

Агина Алтынбаева известна своими скандальными выходками. Она посадила за руль шестилетнего ребенка, разрешив ему разогнаться до 130 км/ч. За это на нее возбудили два уголовных дела. Еще одно уголовное дело на нее завели после нападения на сотрудницу полиции.

Общество Татарстан
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