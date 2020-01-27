Скандально известная Агина Алтынбаева из Челнов назвала спасателей «недоделанными ослами»
Скандально известная Агина Алтынбаева вновь опубликовала гневный отзыв. На этот раз ей не угодили сотрудники МЧС, которые приехали на вызов ловить в три часа ночи паука, который якобы покусал детей.
Многодетная мать рассказала, что увидела ночью на ребенке паука. Осмотрев ребенка, она поняла, что его покусал именно он и не нашла ничего лучше, как вызвать МЧС. Работой службой по спасению людей она осталась недовольна и опубликовала оскорбительный пост в соцсетях, назвав спасателей «недоделанными ослами» и заявив, что те посоветовали ей «найти мужика».
Справка
Агина Алтынбаева известна своими скандальными выходками. Она посадила за руль шестилетнего ребенка, разрешив ему разогнаться до 130 км/ч. За это на нее возбудили два уголовных дела. Еще одно уголовное дело на нее завели после нападения на сотрудницу полиции.
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