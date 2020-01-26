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ТНВ рассказало об электричестве в ТАССР — видео

20:25, 26.01.2020
ТНВ рассказало об электричестве в ТАССР — видео
Фото: скриншот

Электричество в ТАССР появилось в 1920 году, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Тогда на улице появились сети переменного тока.

В 1930 году начинается строительство Казанской ТЭЦ-1. По началу она выдавала 20 мегаватт элетроэнергии, на данный момент эта цифра в 20 раз больше.

В конце третьего десятилетия открылась вторая теплоэлектростанция. В середине XX века появилось Куйбышевское водохранилище, а далее благодаря ему — Заинская ГРЭС и Нижнекамская ГЭС.

Подробнее об истории электрификации ТАССР — в репортаже ТНВ.

Общество Татарстан
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