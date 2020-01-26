«Динамо-Казань» в трех сетах обыграло челябинское «Динамо-Метар»

«Динамо-Казань» в трех сетах обыграло челябинское «Динамо-Метар» в матче регулярного первенства Суперлиги по волейболу среди женщин.

Казанские волейболистки уверенно вели на протяжении всей встречи и закономерно довели дело до победы. Разница в классе соперников была настолько ощутимой, что итоговые показатели приема мяча оказались 65 процентов против 16 процентов у гостей. Также волейболистки «Динамо-Метар» допустили за игру 20 ошибок.

Самой результативной в составе «Динамо-Казань» стала Саманта Фабрис, набравшая 20 очков.

«Динамо-Казань» — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:19, 25:18, 25:12)



«Динамо-Казань»: Кочурина (8), Бирюкова (7), Королева (2), Фабрис (20), Старцева — К (2), де ла Крус (15) — стартовая шестерка, Подкопаева (либеро), Симанихина (либеро), Марюхнич (5), Попова, Федоровцева (1).

«Динамо-Метар»: Пироговская (5), Яргычова (4), Дьяченко (3), Ануфриенко — К, Аникеева (23), Демина (2) — стартовая шестерка, Васильева (либеро), Оганезова (либеро), Мишина, Серебрянникова.