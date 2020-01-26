«Нефтехимик» на выезде проиграл «Йокериту»

«Нефтехимик» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ уступил финскому «Йокериту» (2:3).

Гости первыми открыли счет, шайбу в свой актив записал Уайт. На 5-й минуте игры финны отыгрались благодаря голу Халме, а в середине периода вышли вперед. Однако на перерыв команды ушли при ничейном счете, Берглунд убежал от защитников и переиграл вратаря хозяев.

Во втором периоде «Йокерит» забросил третью шайбу, после чего нижнекамцы так и не смогли пробить голкипера финнов.

Таким образом, нижнекамцы прервали свою серию из трех матчей с набранными очками.

«Йокерит» — «Нефтехимик» — 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

Голы:

0:1 — Уайт (Митчелл, Порядин, 01:13)

1:1 — Халме (Лехтонен, Пильстрем, 05:00)

2:1 — Контиола (Хаапала, 12:28)

2:2 — Берглунд (15:40)

3:2 — Енсен (Хаапала, Контиола, 25:43).