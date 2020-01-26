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В Казани на балконе дома заметили львицу

19:20, 26.01.2020
В Казани на балконе дома заметили львицу
Фото: соцсети

В Казани на балконе дома по улице Гаврилова в Казани заметили львицу. Снимки были опубликованы одном из городских пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

На фотолитографиях видна львица, которая выглядывает в открытую створку балкона. В комментариях . «Явно не собака. Очень крупная голова и лапы». — отметил автор снимков.

В комментариях предположили, что львицу зовут Марго и она принадлежит Наиру Чнаваяну, которую купил в пензенском контактном зоопарке.

Ранее в Сети появилось видео с едущей в машине по Казани львицей.

Общество Татарстан
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