В Сети появилось видео с едущей в машине по Казани львицей

В Сети появилось видео с львицей, которая едет в салоне автомобиля по Казани. Ролик разместили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте.

Отметим, что это уже не первый случай, когда львицу замечают на дорогах столицы Татарстана. Хозяин животного Наири Чнаваян ранее рассказывал, что купил Марго в пензенском контактном зоопарке, где ее сильно замучили.

По его словам, она она пару дней не могла встать, а ветеринары обнаружили у животного серьезные проблемы со здоровьем. Наири также добавил, что хочет найти ей настоящий дом, когда она подрастет.