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В Сети появилось видео с едущей в машине по Казани львицей

23:58, 07.09.2018
В Сети появилось видео с едущей в машине по Казани львицей
Фото: скриншот vk.com

В Сети появилось видео с львицей, которая едет в салоне автомобиля по Казани. Ролик разместили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте.

Отметим, что это уже не первый случай, когда львицу замечают на дорогах столицы Татарстана. Хозяин животного Наири Чнаваян ранее рассказывал, что купил Марго в пензенском контактном зоопарке, где ее сильно замучили.

По его словам, она она пару дней не могла встать, а ветеринары обнаружили у животного серьезные проблемы со здоровьем. Наири также добавил, что хочет найти ей настоящий дом, когда она подрастет.

Общество Татарстан
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