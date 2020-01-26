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В Набережных Челнах женщина с младенцем пострадали после поджога детской коляски

13:10, 26.01.2020
В Набережных Челнах женщина с младенцем пострадали после поджога детской коляски

Женщина с весьмимесячным ребенком госпитализирована в больницу после поджога детской коляски в подъезде в Набережных Челнах.

Случай произошел в подъезде дома в 62-м комплексе. У одной из квартир неизвестные хулиганы подожгли оставленную детскую коляску. 36-летняя женщина, почувствовав запах дыма, выглянула из квартиры, надышавшись угарным газом, передают «Челнинские известия».

Женщину госпитализировали в больницу. Ведется поиск хулиганов.

Происшествия Татарстан
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