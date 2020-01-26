В Казани у четырех госпитализированных туристов из Китая коронавирус исключен

Стали известны результаты анализов прилетевших из Китая в Казань туристов. По результатам исследований, у пациентов исключен коронавирус. Больные подхватили ОРВИ.

«У двух госпитализированных в больницу обнаружен вирус парагриппа первого типа, у отказавшегося от госпитализации — респираторно-сентенциальный вирус. Все выделенные вирусы являются обычными известными вирусами, вызывающими острые респираторные вирусные инфекции», — передает слова пресс-секретаря ведомства Миляуши Замалеевой «Татар-Информ».

Всего с симптомами простуды после возвращения из Китая обратились четыре жителя Татарстана.



Ранее сообщалось, что татарстанцев, вернувшихся из Китая, госпитализировали. Пневмонии у них не выявили, но взяли анализы.

