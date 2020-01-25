Синоптики рассказали, может ли февраль «отыграться» за аномально теплые декабрь и январь

Синоптики центра «Фобос» рассказали, может ли февраль «отыграться» на россиянах за аномально теплые декабрь и январь. По их мнению, февраль вряд ли станет аномально холодным, так как положительная аномалия в январе обычно сменяется более теплой погодой в последующих месяцах.

Исходя из этого, специалисты в последнем зимнем месяце ожидают холодную температурную аномалию только на северо-востоке России.

«А на остальной территории жителей опять ждет не по сезону теплая погода, в среднем на два-четыре градуса выше нормы», — сообщается на сайте центра. При этом в Сибири и на европейской территории России синоптики прогнозируют куда более сильные отклонения от нормы.

Только в середине марта погода приблизится к климатической норме, но все равно окажется теплее.

«А вот завершится зима очередным мощным потеплением», — заключили специалисты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января.