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В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

10:03, 24.01.2020
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале
Фото: realnoevremya.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января.

«Он будет неоднородным, будут и периоды похолодания до -10...-5°С. Температура ожидается, по расчетам, ниже -10°С», — сказал он (цитата по RT).

По словам синоптика, «февраль будет больше похож на зимний месяц, хотя и не холодный в целом».

Ранее синоптики рассказали о погоде в Казани на февраль. По прогнозам, ожидаются слабые морозы и холоднее -15 градусов не будет. В целом температура воздуха в столице Татарстана в феврале будет немного ниже, чем в январе.

Общество
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