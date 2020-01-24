В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января.



«Он будет неоднородным, будут и периоды похолодания до -10...-5°С. Температура ожидается, по расчетам, ниже -10°С», — сказал он (цитата по RT).

По словам синоптика, «февраль будет больше похож на зимний месяц, хотя и не холодный в целом».

Ранее синоптики рассказали о погоде в Казани на февраль. По прогнозам, ожидаются слабые морозы и холоднее -15 градусов не будет. В целом температура воздуха в столице Татарстана в феврале будет немного ниже, чем в январе.