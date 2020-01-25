Новости спорта

18:03 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» одержал третью победу подряд, победив «Автомобилист»

17:31, 25.01.2020
«Ак Барс» одержал третью победу подряд, победив «Автомобилист»
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» на выезде обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе «Ак Барса» отличились Кристиан Хенкель, Эмиль Галимов и Артем Галимов. У «Автомобилиста» забили Джефф Плэтт и Найджел Доус.

Таким образом, казанский клуб выиграл третий матч подряд. Следующий матч «Ак Барс» проведет 27 января на выезде против челябинского «Трактора».

«Автомобилист» «Ак Барс» 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

0:1 Хенкель (Глухов, 1:41)

1:1 Плэтт (Литовченко, Обидин, 18:09)

1:2 Галимов Э. (Зарипов, Яруллин, 21:28, 5x4)

1:3 Галимов А. (Фрэттин, 26:35)

2:3 Доус (Холланд, 33:38, 5x4)

Екатеринбург. КРК «Уралец». 5545 зрителей

СпортХоккей Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров