«Ак Барс» одержал третью победу подряд, победив «Автомобилист»
Казанский «Ак Барс» на выезде обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В составе «Ак Барса» отличились Кристиан Хенкель, Эмиль Галимов и Артем Галимов. У «Автомобилиста» забили Джефф Плэтт и Найджел Доус.
Таким образом, казанский клуб выиграл третий матч подряд. Следующий матч «Ак Барс» проведет 27 января на выезде против челябинского «Трактора».
«Автомобилист» «Ак Барс» 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
0:1 Хенкель (Глухов, 1:41)
1:1 Плэтт (Литовченко, Обидин, 18:09)
1:2 Галимов Э. (Зарипов, Яруллин, 21:28, 5x4)
1:3 Галимов А. (Фрэттин, 26:35)
2:3 Доус (Холланд, 33:38, 5x4)
Екатеринбург. КРК «Уралец». 5545 зрителейСпортХоккей Татарстан
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