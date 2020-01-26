В Казани на «Ак Барс Арене» пройдет любительская гонка по биатлону

2 февраля в Казани впервые пройдет любительская гонка по биатлону. Она состоится на «Ак Барс Арене».



Стрелковый инвентарь участникам предоставят организаторы, для новичков проведут бесплатную тренировку и пристрелку. Гонка будет состоять из трех кругов по 1 км с двумя точками стрельбы. Для детей будут организованы отдельные старты: биатлонная гонка в два круга по 500 м с одной точкой стрельбы и 500-метровая детская лыжная гонка TimerKids.

Регистрация, открытая тренировка и обязательная пристрелка участников соревнований начнутся в 10.00. Старт детской биатлонной гонки запланирован на 12.00, лыжной гонки — на 13.00. Основная гонка начнется в 15.30.

Для допуска к участию необходимо предоставить в оргкомитет медицинскую справку. В справке должно быть указано, что участник допущен к соревнованиям по биатлону на выбранную им дистанцию, сообщает пресс-служба серии спортивных мероприятий Timerman.