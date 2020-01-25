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Тарасова и Морозов — серебряные призеры чемпионата Европы по фигурному катанию

11:23, 25.01.2020
Тарасова и Морозов — серебряные призеры чемпионата Европы по фигурному катанию
Фото: isu.org

В австрийском Граце завершились соревнования спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию.

По итогам соревновательных дней обладателями серебряных наград стала пара татарстанской спортсменки Евгении Тарасовой и ее партнера Владимира Морозова, они набрали 208,64 балла.

Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в парном катании — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — бронзу.

Сегодня в Граце свои произвольные программы покажут танцевальные дуэты и женщины в одиночном разряде.

Подробнее о прошедшем соревновательном дне на чемпионате Европы по фигурному катанию в Австрии читайте в материале «Реального времени».

СпортФигурное катание
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