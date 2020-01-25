«Опять двойка»: Тарасова и Морозов стали вторыми на чемпионате Европы по фигурному катанию

Воспитанница казанского фигурного катания Евгения Тарасова и москвич Владимир Морозов стали вторыми по итогам чемпионата Европы, который подходит к завершению в австрийском Граце. Но рука не поднимается написать «завоевали серебро». Скорее подобрали его, выпавшее из рук молодых коллег. Подробнее — в материале «Реального времени».

Могло быть хуже



Незаполненный до отказа ледовый дворец спорта в Граце выдохнул от ужаса, когда Владимир Морозов едва не уронил с поддержки Евгению Тарасову. У телезрителей, просмотревших повтор, степень ужаса увеличилась в разы, поскольку Морозов удерживал Тарасову за ногу и часть платья «на честном слове». Буквально только что на Юношеской Олимпиаде случился такой же ужастик, когда партнерша упала с подкрутки грудью на лед. Здесь же обошлось только потерей баллов и проигрышем короткой программы.

Могло быть и хуже — именно так можно было бы охарактеризовать послевкусие от стартового проката, поскольку Тарасова с Морозовым отстали от Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина на мизерные полтора балла, в то время как лидеры Александра Бойкова и Дмитрий Козловский установили наивысшее достижение, практически обезопасив себя от нервотрепки в произвольной программе.

На которую, как показалось, Тарасова с Морозовым вышли с виртуальной лопатой каждый, с началом программы начав закапывать свои шансы на серебро. Морозов ошибся, Тарасова упала на приземлении с прыжка, ну сколько можно. Что ни старт, то ошибки, причем, что удивительно, всегда разные. Стабильно срывая один, а то и несколько элементов, сейчас трудно рассчитывать на медали, и, откровенно говоря, показалось, что сегодняшний максимум пары — это низшая ступень пьедестала.

Павлюченко и Ходыкин исполняли все без помарок, уверенно катясь к своим первым наградам на взрослых международных соревнованиях

Как им повезло, если можно так охарактеризовать нелепейшую ошибку главных конкурентов. Павлюченко и Ходыкин исполняли все без помарок, уверенно катясь к своим первым наградам на взрослых международных соревнованиях, когда Дарья упала на ровном месте. Именно так, выезжая с выброса, который она приземлила, упала, тем самым подарив более опытным партнерам серебро. Судьба в какой-то мере вернула толику должка за многочисленные в прошлом неприятности. Но отставание от Бойковой, которая с помощью себя и партнера преподнесла себе в подарок на 18-летие золотые медали, становится слишком велико. Вот такие подарки ценны, а не те, что делаются с помощью судьбы и судей, которые тем самым отметили «выслугу лет» нашей пары — сильнейшей еще в прошлом сезоне.

А можно ли Трусовой заявиться на мужской турнир?

Итоги короткой программы у одиночников выглядели так неожиданно, что заслуживают отдельного абзаца. Михал Бржезина на первом месте с оценкой под 90 баллов — это такое же удивительное явление, как 68-летний Олег Газманов, приплясывающий и припрыгивающий на финале высшей лиги КВН-2019. Для понимания: через два месяца Михалу исполнится 30 лет, что для мужской одиночки означает чаще всего, что ты уже либо тренер, либо хореограф. Есть, конечно, исключения, среди которых наш Сергей Воронов, израильтянин Алексей Быченко, но вы сами можете подсчитать каков процент этих исключений, если мы назвали три фамилии, а только на чемпионате Европы стартовали 35 фигуристов.

Касаемо Михала, казалось, что его лучшие годы позади. Где-то в 2013 году, когда он стал бронзовым призером после испанца Фернандеса и француза Амодьо, или даже 2011 года, когда на чемпионате мира в Москве пропустил вперед канадца Чана, японца Кодзуку и выскочившего на пьедестал почета, как черт из табакерки, Артура Гачинского. Если написать, что остальными соперниками Бржезины в те годы были мамонты, неандертальцы и Ульрих Сальхов, то кто-то поверит. 8 лет назад — это тогда, когда Максим Ковтун еще даже не начинал, а сейчас уже успел закончить. И вот возвращение, причем, с учетом прошлогоднего третьего места на финале Гран-при, Бржезина представляется даже не уходящей натурой, а неким середнячком, претендентом на место в десятке сильнейших по итогам Олимпиады-2022. Обыгрывая соперников, пусть даже по итогам короткой программы, Бржезина напомнил персонажа Игоря Дмитриева в музыкальной комедии «Собака на сене», напевавшего: «Что проку в этих молодых мужчинах — скажу я сам себе наедине. Видней мужская красота в морщинах и седине. И седине. И се-ди-не!».

Мы не знаем, что послужило аналогом «фигурно-катательной виагры» для Михала, но с недавнего времени в его жизни произошли два события: он начал тренироваться у Рафаэля Арутюняна и женился на Даниэлле Монтальбано, американской итальянке, сделавшей его счастливым отцом. Что-то из случившегося, а может быть, и оба фактора, и вызвали у Бржезины состояние, близкое к «осени патриарха». Пусть и ненадолго.

Чех откатал свою программу без единого падения

Увидев редкую картину, когда чех откатал свою программу без единого падения, судьи расщедрились, мысленно смахнули скупые слезы и накидали Михалу баллов столько, что тот сенсационно выиграл короткую.

По итогам которой случилось два «самострела». Александр Самарин занял промежуточное 13-е место. Стабильность — то, чего российское мужское одиночное катание лишилось с уходом со льда Евгения Плющенко и ищет, безнадежно вглядываясь в каждого молодого фигуриста. Может, Ковтун? Михаил Коляда? Лазукин? Петров? Кто же, черт побери? Чтобы уже прекратить эти гадания на кофейной гуще, мы готовы предложить неординарный ход: надо Александру Трусову заявить в следующем сезоне среди мужчин. Ее, потому что именно Сашино катание наиболее приближено к мужскому, в отличие от хрупких и невесомых Косторной и Щербаковой. Плюс можно искусственным образом дать шанс кому-то из сообщества «наше все» — Алине Загитовой, Евгении Медведевой или Елизавете Туктамышевой — стартовать на международных соревнованиях. Трусова по-любому выступит не хуже третьего по рангу российского одиночника.

Это слезы того, кого надо слезы

Еще одна сенсация по итогам короткой: француз Кевин Аймоз занял 26-е место, не попав даже в число участников произвольной программы. Да, мы видели его претендентом на золото, а Кевин успешно завалил все прыжковые элементы и получил оценки ниже, чем даже турок Демирбога, чьим тренером является упомянутый француз Амодьо, чем «болгарин» Лоуполовер, который на прошлых стартах представлял Азербайджан, родившись вообще в США. Ниже, чем весь «ограниченный российский контингент»: Квителашвили и Майсурадзе, выступающих за Грузию, и Литвинцева, представляющего Азербайджан. Прошу прощения у читателей за неверный прогноз с Аймозом, это, конечно, недопустимо. С другой стороны, непопадание одного из фаворитов в финальную часть соревнований — это большой плюс для работавших там судей. Их поспешили обвинить во всех смертных грехах, главный из которых зажим оценок россиянам и благосклонность ко всем остальным, но пример Аймоза демонстрирует судейскую беспристрастность.

Артур Даниелян еще в прошлом году финишировал на четвертом месте юниорского чемпионата мира, а сейчас выкатывал под Джузеппе Верди к своей первой международной награде, и сразу же серебряной

Без Кевина в произвольной программе, казалось бы, не прозвучит тема слез, к появлению которых француз приучил поклонников фигурного катания. Но, лишившись эмоций Кевина, мы в итоге нагляделись на слезы радости. И от Артура Даниеляна, мальчишки, который еще в прошлом году финишировал на четвертом месте юниорского чемпионата мира, а сейчас выкатывал под Джузеппе Верди к своей первой международной награде, и сразу же серебряной. До него свою первую бронзу завоевал Морис Квителашвили, москвич, уже четыре года представляющий Грузию. Он обошелся без слез, но где-то в глубине ледового ангара, который австрийцы выделили под проведение чемпионата Европы, огорчались Маттео Риццо и Даниэль Грассль, два итальянца, которых обыгрывали под итальянские же мелодии (Квителашвили катал под Адриано Челентано). А в финале болельщики увидели чемпионское выступление питерца Дмитрия Алиева, катавшего произвольную программу под музыку группы Disturbed. C каждым новым шагом фигуриста, с каждым новым тактом музыки становилось понятно, что это катание чемпиона. И это большая победа Алиева, уроженца Ухты, Республика Коми, казалось бы, совсем не центра фигурного катания. Но это Россия, которая способна рождать будущих звезд в Ухте, в Волгограде, как Даниеляна и Плющенко, в Глазове и Перми, как комментаторов мужских соревнований Елизавету Туктамышеву и Максима Транькова, в Ижевске, как Алину Загитову, в Казани, как Тарасову.

И это большая победа тренера Евгения Рукавицына, которого телевизионщики Первого канала очень здорово поймали в кадре ликующим на заднем плане, а как же иначе, на фоне Алиева, не сдерживающего слез. Вообще, все три медалиста мужского разряда — это тренерские победы. Тутберидзе, которая впервые в своей жизни потрогала медаль с мужского одиночного турнира (Адьян Питкеев отличался только по юниорам), Елены Буяновой (Водорезовой), которую уже поспешили списать в архив тогда, когда она начинает новый, долгий путь с юным Артуром Даниеляном. И Рукавицына, к которому первая крупная победа пришла накануне 43-летия.

В финале болельщики увидели чемпионское выступление питерца Дмитрия Алиева

И напоследок о Бржезине, завершавшем выступления у мужчин. Впрочем, он мог бы этого и не делать, взамен выведя на экран любой его провальный прокат из прошлого, благо их в каждом сезоне хватает. «Что мы, Михала, не знаем что ли», — сказала бы Татьяна Тарасова, но она и этого не сказала, на следующий день перепутав Бржезину с Йозефом Сабовчиком, легендой чехословацкого фигурного катания. Планида у людей такова, что кто-то становится чемпионом, а кто-то — притчей во языцех…