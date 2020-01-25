В Татарстане сняли на видео жестокую драку третьеклассницы с пятиклассником

Фото: кадр видео из соцсети

В Татарстане на видео сняли жестокую драку третьеклассницы с пятиклассником. Кадры появились в соцсети.

Случай произошел в Сармановском районе РТ. На кадрах видно, что посмотреть на драку девочки и мальчика сбежалась вся школа. Девочка сначала наносит удары руками, а затем валит мальчика с ног и пинает ногами. Удары привели к тому, что у мальчика оказалось все лицо в крови.

Распространивший видеоролик автор обвинил в произошедшем чиновников, которые не ведут работу с молодежью.

«Никакой воспитательной работы нет, не проводятся мероприятия по предотвращению таких вот массовых действий. Дети неуправляемы и легко податливы на любые решительные действия», — пишет автор (орфография и пунктуация сохранена — прим. ред.)

Ранее МВД Татарстана признало, что в 18 районах Татарстана наблюдается рост преступлений, совершенных несовершеннолетними.



