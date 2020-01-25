В Татарстане создают речной пассажирский теплоход на сжиженном природном газе

В Татарстане на базе судостроительной корпорации «Ак Барс» создается речной пассажирский теплоход, который будет работать на сжиженном природном газе. Такое судно не имеет аналогов в России.

Теплоход конструируется на базе Зеленодольского завод имени Горького. Завершение работ запланировано на III квартал 2020 года.

Данное судно будет эксплуатироваться по экскурсионному маршруту Казань — Свияжск, а также по прогулочному маршруту по реке Казанке, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Напомним, план мероприятий по реализации проекта подписали в октябре 2019 года президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.