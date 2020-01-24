Слуцкий опроверг слухи о своем возможном отъезде в Европу

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опроверг информацию о наличии в своем контракте с казанским клубом пункта, по которому он может покинуть команду, если получит предложение из Европы.

— Правда, что у вас есть устная договоренность с гендиректором клуба Саймановым — о том, что при наличии предложения из Европы вас отпустят?

— Даже не говорили на эту тему. Как вы себе это представляете? Условно, ты идешь на войну, тебя бросают на передовую, а ты говоришь: «Слушайте, если мне из тыла сделают предложение, я могу вернуться обратно?» Это так не работает.

Для меня было бы странно, если бы эта тема вообще возникла в разговоре. Со мной очень легко договариваться. Любой руководитель, который со мной подписывал контракт, это подтвердит. Для меня главное — увлечься проектом, — сказал Слуцкий.

Ранее в некоторых СМИ появлялась информация о том, что Слуцкий может покинуть «Рубин» ради работы в европейском клубе.