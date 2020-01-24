За год судебные приставы выдворили из Татарстана почти 750 иностранцев

Татарстанские судебные приставы за 2019 год выдворили из страны 742 иностранца, незаконно находившихся на территории РФ. В Центр содержания иностранных граждан были определены 789 человек.

На итоговой коллегии республиканского управления ФССП главный судебный пристав РТ Игорь Безуевский напомнил, что полномочия по принудительному выдворению из России иностранцев возложены именно на службу судебных приставов.

Напомним, за минувший год приставы пресекли 843 попытки пронести в здания судов Татарстана запрещенные предметы.