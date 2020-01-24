В татарстанские суды около тысячи раз пытались пронести запрещенные предметы
По итогам 2019 года приставы пресекли 843 попытки проноса запрещенных предметов в здания судов Татарстана. Об этом стало известно на итоговом заседании коллегии Управления Федеральный службы судебных приставов по РТ.
На данный момент в Татарстане имеется 121 здание суда. В прошлом году приставы присутствовали на более 10 тыс. судебных заседаний и 23 тыс. исполнительных действий.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес изменения в структуру Федеральной службы судебных приставов (ФССП), введя 20 должностей, которым положены генеральские звания. Шесть территориальных управлений получили такие должности, Татарстана среди них нет.Общество Татарстан
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