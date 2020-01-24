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В Татарстане больше трех тысяч отцов осудили за неуплату алиментов

10:57, 24.01.2020
В Татарстане больше трех тысяч отцов осудили за неуплату алиментов

Более трех тысяч татарстанцев привлечены к административной ответственности и около тысячи к уголовной за неуплату алиментов. Об этом на итоговой коллегии Службы судебных приставов сообщил глава ведомства Игорь Безуевский.

В течение года приставам удалось взыскать 445 млн рублей. Однако общий долг по алиментам остается по-прежнему высоким — 2,6 млрд рублей, заметил он.

Ранее Татарстанское управление Службы судебных приставов отчиталось о взыскании 267 млн рублей с должников по алиментам.

Общество Татарстан
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