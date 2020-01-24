Женщины, которых пожарные вынесли из горящей квартиры в Казани, скончались
Спасти обеих женщин, которых пожарные вывели из горящей квартиры, не удалось. Медики скорой помощи провели реанимационные действия, но женщины скончались. В 08:32 врачи констатировали смерть.
Сейчас устанавливаются личности погибших и причины возгорания, передает пресс-служба МЧС по РТ.
Также самостоятельно эвакуироваться из здания успели 10 человек.
Ранее «Реальное время» сообщало, что утром в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Ленской, 2 произошел пожар.
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