Новости происшествий

09:53 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Женщины, которых пожарные вынесли из горящей квартиры в Казани, скончались

09:31, 24.01.2020
Женщины, которых пожарные вынесли из горящей квартиры в Казани, скончались
Фото: МЧС по РТ

Спасти обеих женщин, которых пожарные вывели из горящей квартиры, не удалось. Медики скорой помощи провели реанимационные действия, но женщины скончались. В 08:32 врачи констатировали смерть.

Сейчас устанавливаются личности погибших и причины возгорания, передает пресс-служба МЧС по РТ.

Также самостоятельно эвакуироваться из здания успели 10 человек.

Ранее «Реальное время» сообщало, что утром в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Ленской, 2 произошел пожар.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров