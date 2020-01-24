В Казани врачи борются за жизнь двух пострадавших при пожаре женщин

Сегодня утром в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Ленской, 2 произошел пожар. В результате пострадали две женщины.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, сообщение о возгорании поступило в 7.51. Горели вещи в квартире на втором этаже. В 8.10 пожарные полностью ликвидировали пожар.

Во время тушения спасатели обнаружили в квартире двух женщин в бессознательном состоянии. Их передали медикам, за их жизнь борются врачи.

Сейчас устанавливается причина пожара.