ЧЕ по фигурному катанию. Алиев выиграл золото, Даниелян — серебро

В австрийском Граце завершились соревнования мужчин в одиночном разряде на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Победителем по итогам двух программ стал россиянин Дмитрий Алиев, набравший 272,89 балла, что является его личным рекордом. Второе место занял еще один представитель России Артур Даниелян с показателем 246,74 балла, третье — Морис Квителашвили (246,71) из Грузии.

Отметим, что Алиев стал первым российским спортсменом с 2012 года, победившим в мужском катании на ЧЕ — тогда выиграл Евгений Плющенко.

Итоговое положение

1. Дмитрий Алиев (Россия) — 272,89 (личный рекорд)

2. Артур Даниелян (Россия) — 246,74 (личный рекорд)

3. Морис Квителашвили (Грузия) — 246,71

4. Даниэль Грассль (Италия) — 244,88

5. Маттео Риццо (Италия) — 237,01

6. Денис Васильев (Латвия) — 232,67

7. Михал Бржезина (Чехия) — 231,25

8. Поль Фентц (Германия) — 230,01

9. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 221,09

10. Александр Самарин (Россия) — 220,43.