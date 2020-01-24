Денис Хлыстов: «Салавату» надо брать пример с «Ак Барса»
Бывший игрок «Салавата Юлаева» Денис Хлыстов предложил уфимскому клубу брать пример с казанского «Ак Барса» в вопросе работы с местными воспитанниками.
— Вы играли за «Салават Юлаев» и «Ак Барс». Что представляют из себя структуры команд, что можно отметить?
— Это две разные команды по структурам. Хорошо, что у нас есть такие соседи. Нам есть к чему стремиться, и надо брать с них пример.
— В каком плане?
— В плане базы, вообще всей структуры. Сколько у них сейчас воспитанников играет. Можно посчитать, сколько у нас и сколько у них.
— И наши молодые парни периодически появляются в составе: Амиров, Мухамадуллин, Башкиров. Этого недостаточно?
— Нет, конечно. Я считаю, что тот же Галимов может. Есть ребята, которые играют и приносят пользу команде.
— Это было при Билялетдинове. Сейчас Квартальнов отдал одного из лидеров казанской команды Владимира Ткачева в «Локомотив».
— Ткачев ушел, но у них другие игроки есть казанские. Я к этому веду, — заявил Хлыстов.
Напомним, накануне «Ак Барс» в упорной борьбе по буллитам обыграл «Салават Юлаев» (3:2б). Более подробно об этом матче можно прочитать в материале «Реального времени».СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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