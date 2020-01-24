Денис Хлыстов: «Салавату» надо брать пример с «Ак Барса»

Бывший игрок «Салавата Юлаева» Денис Хлыстов предложил уфимскому клубу брать пример с казанского «Ак Барса» в вопросе работы с местными воспитанниками.

— Вы играли за «Салават Юлаев» и «Ак Барс». Что представляют из себя структуры команд, что можно отметить?

— Это две разные команды по структурам. Хорошо, что у нас есть такие соседи. Нам есть к чему стремиться, и надо брать с них пример.

— В каком плане?

— В плане базы, вообще всей структуры. Сколько у них сейчас воспитанников играет. Можно посчитать, сколько у нас и сколько у них.

— И наши молодые парни периодически появляются в составе: Амиров, Мухамадуллин, Башкиров. Этого недостаточно?

— Нет, конечно. Я считаю, что тот же Галимов может. Есть ребята, которые играют и приносят пользу команде.

— Это было при Билялетдинове. Сейчас Квартальнов отдал одного из лидеров казанской команды Владимира Ткачева в «Локомотив».

— Ткачев ушел, но у них другие игроки есть казанские. Я к этому веду, — заявил Хлыстов.

Напомним, накануне «Ак Барс» в упорной борьбе по буллитам обыграл «Салават Юлаев» (3:2б). Более подробно об этом матче можно прочитать в материале «Реального времени».