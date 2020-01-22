В Казани три девушки отравились бытовым газом

Фото: Олег Тихонов

В Казани три девушки госпитализированы с признаками отравления газом.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, случай произошел на улице Сыртлановой. Три девушки 26 и 27 лет почувствовали себя плохо около 3 утра. Медики установили отравление бытовым газом легкой степени тяжести, но решили госпитализировать всех пострадавших.

По предварительной версии, инцидент произошел из-за плохой вентиляции в квартире.

Ранее в Татарстане в ночь на субботу газом отравились два человека.

