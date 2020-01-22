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В Казани три девушки отравились бытовым газом

11:44, 22.01.2020
В Казани три девушки отравились бытовым газом
Фото: Олег Тихонов

В Казани три девушки госпитализированы с признаками отравления газом.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, случай произошел на улице Сыртлановой. Три девушки 26 и 27 лет почувствовали себя плохо около 3 утра. Медики установили отравление бытовым газом легкой степени тяжести, но решили госпитализировать всех пострадавших.

По предварительной версии, инцидент произошел из-за плохой вентиляции в квартире.

Ранее в Татарстане в ночь на субботу газом отравились два человека.

Общество Татарстан
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