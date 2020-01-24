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В Госдуме предложили ввести потребительскую корзину для студентов

07:23, 24.01.2020
В Госдуме предложили ввести потребительскую корзину для студентов
Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил ввести для школьников и студентов потребительскую корзину с учетом продуктов для развития интеллекта и изменить нормативы начисления стипендий.

Парламентарий направил письмо с предложением главе Минтруда Антону Котякову и министру экономического развития Максиму Решетникову, в котором предложил ввести потребительскую корзину, в которую будут включены продукты, влияющие на физическое состояние и работу интеллекта: горький шоколад, орехи, сухофрукты и семена, зелень, ягоды, зерновой или молотый кофе и зеленый чай, сообщает «РИА Новости».

Также Зубарев обратил внимание на необходимость пересмотра нормативов начисления стипендий.

Ранее ФИЦ питания и биотехнологии предложил сделать разным состав потребительской корзины для мужчин, женщин и детей разного возраста.

Общество
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