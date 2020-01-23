В Татарстане суд рассмотрит дело о покушении на убийство с особой жестокостью

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Следствие направило в суд уголовное дело в отношении 34-летнего Дениса Кувалдина. Мужчина обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью из хулиганских побуждений.

По версии Следкома, 24 августа 2019 года мужчина приехал в гости к сожительнице в село Подлесная Шентала Алексеевского района РТ. Женщина отправилась в Казань, а Кувалдин остался в доме с ее малолетней дочерью и 16-летней сестрой.

Ночью мужчина взял нож и попытался зарезать девушку. Он нанес ей множество ударов и стал душить.

«В ходе борьбы потерпевшая отобрала у злоумышленника нож и ранила его в руку, после чего он прекратил преступные действия», — передает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Девушка смогла позвонить родственникам, которые обратились в правоохранительные органы.

Кувалдин полностью признал вину. Он пояснил, что идея убить сестру сожительницы пришла к нему внезапно.

Дело рассмотрит Алексеевский районный суд.