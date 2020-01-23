Компания из Татарстана отремонтирует дорогу в Крыму за 200 млн рублей

Казанское ООО «Русремстрой» реконструирует дорогу к горе Клементьева в Коктебеле (поселок городского типа на юго-востоке Крыма) за 197,6 млн рублей.

ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» сообщило в Facebook, что подрядчик начнет работу на объекте при наступлении благоприятных погодных условий. Проект предусматривает реконструкцию трассы от автодороги Алушта — Судак — Феодосия (возле села Подгорного) до арки «Звездопад воспоминаний» на горе Клементьева. Общая протяженность участка составляет 6,9 км. Срок завершения работ — 20 декабря 2021 года.

Строительная компания «Русремстрой» Рустама Зарипова (директор и единственный учредитель) в 2019 году заключила госконтрактов на 976,4 млн, а в 2018-м — на 1,788 млрд рублей. Среди заказчиков — Главтатдортранс и длинный ряд министерств и ведомств Татарстана.