Пресс-служба «Уфы» сравнила касание мяча Неймаром с трюком Евсеева

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Пресс-служба «Уфы» отреагировала на нестандартную передачу игрока «ПСЖ» Неймара в матче Кубка французской лиги против «Реймса» (3:0).

«Неймар из «ПСЖ» повторил тот самый легендарный трюк главного тренера «Уфы» Вадима Валентиновича! Наверное, тоже хочет попасть в Instagram 433.

А у кого получилось лучше, на ваш взгляд?» — говорится в сообщении пресс-службы «Уфы» в Twitter.

Напомним, в матче 9-го тура РПЛ против «Динамо» (0:0) в одном из эпизодов игры главный тренер уфимцев Вадим Евсеев остановил мяч похожим образом.