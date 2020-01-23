Пресс-служба «Уфы» сравнила касание мяча Неймаром с трюком Евсеева
Пресс-служба «Уфы» отреагировала на нестандартную передачу игрока «ПСЖ» Неймара в матче Кубка французской лиги против «Реймса» (3:0).
«Неймар из «ПСЖ» повторил тот самый легендарный трюк главного тренера «Уфы» Вадима Валентиновича! Наверное, тоже хочет попасть в Instagram 433.
А у кого получилось лучше, на ваш взгляд?» — говорится в сообщении пресс-службы «Уфы» в Twitter.
Напомним, в матче 9-го тура РПЛ против «Динамо» (0:0) в одном из эпизодов игры главный тренер уфимцев Вадим Евсеев остановил мяч похожим образом.
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@neymarjr из @PSG_inside повторил тот самый легендарный трюк главного тренера ФК «Уфа» Вадима Валентиновича! Наверное, тоже хочет попасть в @433— ФК УФА (@UfaFc) January 23, 2020
А у кого получилось лучше, на ваш взгляд? pic.twitter.com/CSB7rF5vBK
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