Казанский Кремль прокомментировал уход депутата Гильмутдинова с поста главы комитета

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Переход председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова на должность первого зама этого комитета прокомментировали в казанском Кремле.

«Такие перемены произошли в структурах Государственной думы в рамках внутренней работы, связанной с руководящими должностями комитетов по партийному признаку», — заявила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Она отметила, что Гильмутдинов — человек принципиальный, и перед ним стоят те же задачи, что и прежде, когда он возглавлял комитет. «Здесь, наверное, большую роль играет не тот статус, который он будет занимать, а его авторитет и его опыт. Он в этом вопросе имеет хорошие контакты и коммуникации на всех уровнях, имеет достаточно серьезный авторитет, поэтому мы здесь не видим никаких рисков для ослабления интересов Татарстана в Государственной думе в части решения вопросов, связанных с национальной политикой», — подчеркнула Галимова.

Напомним, вчера решением Госдумы РФ депутат от Татарстана Ильдар Гильмутдинов ушел с должности главы комитета по делам национальностей, опустившись на ступеньку ниже — до замруководителя этого комитета. Его место отдали депутату «Справедливой России» Олегу Николаеву.

Ротация произошла в рамках пакетного соглашения о квотах на комитеты. В итоге «Единая Россия» получила комитет по информполитике, главой которого стал Александр Хинштейн, а справедливороссам достался комитет по делам национальностей.